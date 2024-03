Formazioni Frosinone-Lazio: chi gioca titolare e le ultime su Soulé, Guendouzi, Immobile e Zaccagni

Il Frosinone ospita la Lazio nel 29° turno di campionato: gli aggiornamenti sulle formazioni proposte da Di Francesco e Martusciello.

Da una parte una squadra che non vince da gennaio e che nelle ultime sette partite ha messo in cascina appena due punti, dall’altra una che ha vissuto una delle settimane più difficili della sua storia recente.

Quella che nel 29° turno di campionato vedrà di fronte Frosinone e Lazio sarà una sfida che, per motivi diversi, vedrà opposte due compagini che hanno un disperato bisogno di fare risultato.

Quella guidata da Di Francesco, dopo aver vissuto buona parte della stagione in posizioni tranquille di classifica, nelle ultime settimane è stata pian piano risucchiata nelle sabbie mobili della lotta per non retrocedere. Si presenterà all’appuntamento da terzultima forza del torneo e consapevole del fatto che altri passi falsi non possono essere ammessi.

I biancocelesti invece, dopo il terremoto scatenato dalle dimissioni di Maurizio Sarri, saranno guidati in panchina da Giovanni Martusciello. A lui il compito di porre fine ad una striscia di tre sconfitte consecutive in campionato e di lasciare a Tudor (il suo approdo sulla panchina della Lazio è ormai scontato) una squadra con un pizzico di fiducia in più.