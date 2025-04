Formazioni Fiorentina-Parma: chi gioca titolare e le ultime su Fagioli, Gudmundsson, Kean, Bonny e Pellegrino

Fiorentina vs Parma Calcio 1913

La Fiorentina ospita il Parma nel 32° turno di Serie A: tutte le novità relative alle formazioni del match.

Sarà una partita che metterà in palio punti pesanti sia per l’Europa che per la salvezza, quella che nella trentaduesima giornata di Serie A vedrà opposte la Fiorentina ed il Parma.

I gigliati, che sono reduci nel torneo da due vittorie ed un pareggio, cercheranno tra le mura amiche del Franchi quel risultato che possa consentire loro di tenere il passo delle rivali che lottano nelle zone alte di classifica, approfittando magari del fatto che alcune di esse si affronteranno in scontri diretti.

Spera invece in fondamentali punti salvezza il Parma che, dopo aver inanellato quattro pareggi consecutivi, andrà a caccia di quella vittoria che manca da fine febbraio. I Ducali si presentano all’appuntamento con un +3 sulla terzultima e consapevoli del fatto che allungare la striscia positiva potrebbe rivelarsi fondamentale.

In questa pagina tutte le informazioni relative alle formazioni di Fiorentina-Parma.