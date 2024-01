Formazioni Fiorentina-Inter, chi gioca e le ultime su Nico Gonzalez, Ikoné, Frattesi e Carlos Augusto

Sfida di altissima classifica a Firenze dove la Fiorentina ospita l’Inter: i nerazzurri puntano la vetta in solitaria.

Si giocherà all’Artemio Franchi di Firenze, dove la Fiorentina ospiterà l’Inter, il big match del ventiduesimo turno di Serie A.

Ad affrontarsi saranno due squadre che, per motivi diversi, si contenderanno punti potenzialmente pesantissimi.

I nerazzurri (reduci dal trionfo in Supercoppa Italiana) scenderanno in campo consapevoli del fatto che un eventuale successo consentirebbe loro di riprendersi la testa in solitaria della classifica a +1 sulla Juventus e con una partita ancora da recuperare. Il pareggio interno dei bianconeri contro l’Empoli di sabato sera, ha fornito ai meneghini una grande occasione su un piatto d’argento, ma fare bottino pieno contro i gigliati non sarà semplice.

L'articolo prosegue qui sotto

La Fiorentina è infatti in cerca di riscatto dopo un avvio di 2024 complicato e soprattutto di quei punti che le consentirebbero di fare nuovamente suo il quarto posto. La classifica è cortissima e l’obiettivo è non solo quello di superare nuovamente l’Atalanta, ma anche di tenere il ritmo delle inseguitrici che hanno recuperato terreno nelle ultime settimane.