Formazioni Empoli-Roma: chi gioca titolare e le ultime su Hummels, Soulé, Shomurodov, Dovbyk e Colombo

L’Empoli ospita la Roma nella ventottesima giornata di Serie A: le novità di formazione del match.

Sarà una sfida tra squadre che stanno vivendo momenti estremamente diversi, quella che nel 28° turno di Serie A vedrà affrontarsi Empoli e Roma.

Da una parte infatti, ci saranno i toscani che non vincono nel torneo dallo scorso 8 dicembre e che da allora hanno messo in cascina tre soli punti frutto di tre pareggi e ben nove sconfitte, il tutto per un ruolino di marcia che li ha visti rallentare al punto da essere risucchiati in zona retrocessione.

Vola invece la compagine capitolina che, dopo un inizio di stagione disastroso, si è rilanciata al punto di tornare a puntare ad una qualificazione europea. Per la Roma sono undici i risultati utili inanellati consecutivamente nel torneo.

In questa pagine tutte le ultime notizie sulle formazioni di Empoli-Roma.