Formazioni Cagliari-Napoli: chi gioca titolare e le ultime su Jankto, Zielinski, Osimhen e Ngonge

Napoli di scena a Cagliari nel 26° turno di Serie A: prima uscita in campionato per il nuovo tecnico Calzona.

Archiviato il prezioso 1-1 strappato al 'Maradona' contro il Barcellona, per il Napoli del nuovo allenatore Calzona c'è un altro appuntamento da non fallire: la trasferta sul campo del Cagliari.

Azzurri chiamati a riassaporare i tre punti per smuovere una classifica che, ad oggi, dice nono posto; i sardi sono invece penultimi, ad una lunghezza dalla zona salvezza.

Il Cagliari ha vinto solo una delle ultime 25 partite contro il Napoli in Serie A (7N, 17P); inoltre, in nessuna delle ultime 14 sfide i sardi hanno realizzato più di una rete contro i partenopei, segnando sette goal, di cui nessuno nel corso del primo tempo.

Il Napoli non ha mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato nelle ultime 10 gare giocate in Serie A (3V, 3N, 4P); inoltre, i partenopei non segnano da cinque trasferte di fila (1N, 4P) e in un singolo massimo campionato non fanno peggio dall’aprile 1973 – una serie che arrivò addirittura a 14, con Giuseppe Chiappella allenatore.