Formazioni Bologna-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Orsolini, Calhanoglu, Thuram e Lautaro Martinez

Il Bologna ospita l’Inter nel 28° turno del campionato di Serie A: gli aggiornamenti sulle formazioni di Thiago Motta e Simone Inzaghi.

Si giocherà al Renato Dall'Ara, dove il Bologna ospiterà l’Inter, il più importante tra tutti i big match proposti dal 28° turno di Serie A.

Ad affrontarsi saranno infatti le due squadre che meglio in assoluto stanno nel torneo, due compagini che stanno viaggiando ad altissima velocità e che puntano a traguardi straordinari.

Il Bologna non solo è stato sin qui la più grande sorpresa del campionato, ma si presenterà all’appuntamento da quarta forza del torneo e forte delle sei vittorie conseguite consecutivamente, l’ultima delle quali in un fondamentale scontro diretto sul campo dell’Atalanta

Addirittura nove sono invece i successi consecutivi in Serie A (dodici in tutte le competizioni) di un’Inter che ha già lanciato la volata Scudetto. I nerazzurri sono in vetta in classifica con quindici lunghezze di vantaggio sulla Juventus e puntano a blindare ancora di loro primato.