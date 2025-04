Formazioni Bodo/Glimt-Lazio: chi gioca titolare e le ultime su Hauge, Provedel, Mandas, Romagnoli e Castellanos

Bodoe/Glimt vs Lazio

Lazio di scena sul campo del Bodo/Glimt nell'andata dei quarti di Europa League: le scelte di formazione dei due allenatori.

A pochi giorni dal successo di Bergamo, per la Lazio è tempo di tornare protagonista oltre i confini nazionali: precisamente in Europa League, per l'andata dei quarti di finale nella tana del Bodo/Glimt.

I norvegesi hanno avuto la meglio sull'Olympiacos nel turno precedente, mentre i biancocelesti hanno eliminato il Viktoria Plzen: vittoria di misura in Repubblica Ceca e pari all'Olimpico per certificare la qualificazione.

Ma chi gioca Bodo/Glimt-Lazio? Le ultime sulle formazioni scelte dai tecnici.