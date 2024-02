Formazioni Atalanta-Sassuolo: chi gioca titolare e le ultime su Scamacca, Pasalic, De Ketelaere e Castillejo

L’Atalanta ospita il Sassuolo nel 25° turno del campionato di Serie A: gli aggiornamenti sulle formazioni di Gasperini e Dionisi.

Da una parte una squadra che sta vivendo un momento di forma straordinario, dall’altra una che sta vivendo una delle fasi più complicate della sua storia recente.

L’Atalanta ospita il Sassuolo nel venticinquesimo turno di Serie a e lo fa sapendo di avere a disposizione una chance importante per mettere in cascina altri punti pesanti in ottica quarto posto.

La compagine orobica da fine dicembre ha letteralmente cambiato passo, inanellando in campionato cinque vittorie intervallate da un unico pareggio. Un ruolino di marcia strepitoso che le ha consentito di tornare a scalare la classifica e di imporsi come una delle favorite tra le squadre che puntano ad una qualificazione alla Champions League della prossima stagione.

Decisamente diverso l’andamento di un Sassuolo che viceversa è riuscito ad ottenere un solo punto (nell’ultima uscita in casa contro il Torino) nelle ultime quattro partite.

La compagine neroverde si è riscoperta a sorpresa invischiata nella lotta per la salvezza ed ha bisogno di un risultato positivo per non rischiare di essere risucchiata in zona retrocessione.