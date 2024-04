Foggia-Casertana dove vederla: Sky, NOW o RAI? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Allo Zaccheria si gioca l’anticipo della 35esima giornata di Serie C NOW: la Casertana sfida il Foggia.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

Friday Night allo Zaccheria nel turno numero 35 del campionato di Serie C NOW. Si entra nell’ultimo mese di regular season, con Foggia e Casertana impegnate per mantenere il proprio posto all’interno dei playoff.

Satanelli che hanno interrotto a Latina una striscia di 4 risultati utili consecutivi: la squadra di Cudini ha 45 punti ed è decima in classifica.

Dieci lunghezze più su, invece, ecco la Casertana di Cangelosi, alle spalle di Juve Stabia, Benevento e Avellino, ai piedi del podio: nel weekend pasquale piegato 1-0 il Taranto al Pinto.

L'articolo prosegue qui sotto

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.