Fluminense-Borussia Dortmund 0-0, pagelle e tabellino: i brasiliani ci provano di più, ma è parità senza grandi sussulti

Si è chiusa a reti inviolate la sfida che ha visto protagoniste Fluminense e Borussia Dortmund: brasiliani più vivi, ma è mancata la zampata.

Si apre con un pareggio il Mondiale per Club di Fluminense e Borussia Dortmund. Nella prima gara del Gruppo F infatti, le due squadre non riescono ad andare oltre ad uno 0-0 che non ha avuto molto di spettacolare.

Una sfida, quella che si è giocata al Meadowlands Stadium di East Rutherford che ha visto la squadra di Renato Gaucho partire decisamente meglio. Aggressivo l’approccio dei brasiliani che, forse favoriti anche dal fatto di essere nel pieno della stagione, sono riusciti a mettere alle corde gli avversari nei primi minuti.

Il Borussia, in evidente difficoltà, si è inizialmente limitato a chiudersi per poi ripartire in velocità, lasciando l’iniziativa al Fluminense il cui predominio territoriale non si è poi effettivamente tradotto in grande pericolosità.

I brasiliani hanno comunque creato qualcosa in più, chiamando in un paio di occasioni Kobel ad interventi comunque non complicati.

Nella ripresa la squadra di Kovac ha sensibilmente alzato il proprio baricentro, ma le occasioni più pericolose sono comunque state confezionate dal Fluminense con Everaldo in particolare, che al 58’ non ha sfruttato un’ottima ripartenza, decidendo di servire Canobbio il cui tiro non irresistibile è finito comodamente tra le mani del portiere del Borussia.

Poco prima dell’ora di gioco, uno dei momenti più attesi con l’esordio di Jobe Bellingham con i gialloneri della Ruhr. I cambi danno nuova linfa e vitalità al Dortmund che, pur affacciandosi con maggiore intensità dalle parti dell’area avversaria, fatica a rendersi realmente pericoloso.

La partita scivola così via fino al triplice fischio finale senza particolari sussulti. A farsi preferire è stato il Fluminense, al quale è mancata però la zampata vincente.