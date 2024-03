Florenzi e il retroscena di Fiorentina-Milan: “Ho litigato con un tifoso”

Alessandro Florenzi, dopo la vittoria del Milan a Firenze, ha svelato: “Ho litigato con un tifoso, non devono esserci mancanze di rispetto”.

Serviva tanto carattere per espugnare il campo della Fiorentina in una serata per forza di cose diversa da tutte le altre, e il Milan in campo ce lo ha messo tutto, confermando ancora una volta di essere probabilmente ad oggi la squadra italiana più in forma in assoluto.

La compagine rossonera si è imposta per 2-1 e in un colpo solo ha allungato la sua striscia di vittorie in tutte le competizioni iniziata l’1 marzo e soprattutto ha blindato il suo secondo posto in campionato.

Tra i protagonisti della sfida di un Franchi gremito in ogni ordine di posto anche Alessandro Florenzi.

L'articolo prosegue qui sotto

Schierato dal 1’ a sinistra in sostituzione dello squalificato Theo Hernandez, non solo ha fornito una prestazione estremamente solida, ma è andato anche vicino al goal.

L’esterno rossonero, parlando dopo il triplice fischio finale ai microfoni di ‘Sky’, ha svelato un incredibile retroscena: la sua serata fiorentina si era aperta con una lite con un tifoso di fede gigliata.