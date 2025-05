Flick difende Ronald Araujo: “Non mi piace quello che è successo dopo l’Inter”

Il tecnico del Barcellona sulla prova del difensore uruguaiano contro l’Inter: “Tutti fanno degli errori, serve rispetto”.

Quella valida per la semifinale di ritorno di Champions League, che ha visto opposte Inter e Barcellona, è da molti considerata una della più belle partite dell’intera storia della competizione.

Alla fine a spuntarla ai supplementari sono stati i nerazzurri per 4-3 e in molti hanno individuato in Ronald Araujo una delle cause della sconfitta patita dai Blaugrana.

Il centrale uruguaiano ha fatto il suo ingresso in campo solo al 76’ quando il risultato era sul 2-2 e non è stato esente da responsabilità nelle azioni che hanno portato poi alle reti decisive di Acerbi e Frattesi.

L'articolo prosegue qui sotto

Hansi Flick, nel presentare il derby di Liga con l’Espanyol, ha voluto difendere Araujo.