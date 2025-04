Flick annuncia il recupero di Ter Stegen, ma non si sbilancia su Lewandowski: “Non sappiamo quando rientrerà”

Il tecnico del Barcellona, Hansi Flick, spiega: “Preferisco non dire nulla su Lewandowski, c’è solo da aspettare e da vedere”.

Quello che attende il Barcellona è un rush finale di stagione ricchissimo di impegni.

La compagine blaugrana infatti è prima nella Liga con quattro punti di vantaggio sul Real Madrid quando mancano ancora sei giornate alla fine del torneo (il 35° turno prevede un Clasico che metterà in palio punti probabilmente decisivi), affronterà il 26 aprile proprio i Blancos in finale di Coppa del Re e successivamente sarà chiamato al doppio impegno con l’Inter che metterà in palio un pass per la finale di Champions League.

Tutte partite importantissime che non consentiranno errori, alcune delle quali da giocare senza il bomber Lewandowski che è stato recentemente fermato da un infortunio muscolare.

Hansi Flick, alla vigilia della sfida di campionato con il Maiorca, ha parlato delle condizioni dell’attaccante polacco ed anche di quelle di Ter Stegen che, fuori da mesi a causa di un grave infortunio al ginocchio, è ormai vicino al ritorno in campo.

Il portiere tedesco potrebbe riprendersi il suo posto da titolare, rispedendo in panchina Szczesny che da inizio 2025 è stato in assoluto uno dei migliori tra i blaugrana.