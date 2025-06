Fisico, giocate e goal: Pio Esposito incanta contro il River, l’Inter ha già in casa l’attaccante del futuro

Mondiale per Club

Alla prima da titolare con l’Inter, Pio Esposito ha sfoggiato una prestazione super contro il River: è già pronto per il grande salto.

Che fosse forte lo si sapeva, quello che semmai c’era da capire e se fosse già da Inter. Francesco Pio Esposito ha deciso di rispondere a questo quesito nel modo che gli viene più naturale: ovvero sul campo.

Il Mondiale per Club gli sta dando la grande occasione di mettersi in mostra con la maglia nerazzurra addosso e lui sta facendo di tutto per sfruttarla nel migliore dei modi.

Smaltito un problema al ginocchio che lo ha costretto a saltare la prima partita con il Monterrey, ha prima accumulato i primi minuti di gioco nel torneo contro gli Urawa Red Diamonds poi, nella successiva sfida con il River Plate, si è guadagnato non solo una maglia da titolare, ma anche la più che meritata palma di migliore in campo.

Una prova la sua, quella contro i Millonarios, condita di tutte quelle cose che un vero centravanti dovrebbe fare, compreso il primo goal in nerazzurro.

Dopo la sfida il suo allenatore, Cristian Chivu, ha chiesto a tutti una buona dose di calma, ma è lecito oggi domandarsi se l’Inter non abbia già in casa un attaccante sul quale dover già puntare.