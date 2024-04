Fiorentina-Sassuolo dove vederla: DAZN o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Sassuolo di scena sul campo della Fiorentina nel posticipo domenicale del 34° turno di Serie A: tutto su formazioni e diretta tv e streaming.

L'eliminazione dalla Coppa Italia è ancora una ferita aperta per la Fiorentina, chiamata a reagire in Serie A: viola attesi dall'impegno casalingo contro il Sassuolo.

Un banco di prova probante a pochi giorni dall'andata della semifinale di Conference League al cospetto del Club Brugge: al 'Franchi' arriva una squadra in piena lotta per non retrocedere, obbligata a fare punti per non vedere più da vicino l'incubo della retrocessione in B.

La Fiorentina è rimasta imbattuta in tutte le cinque ultime gare di campionato contro avversarie sotto in classifica a inizio giornata (2V, 3N), dopo che aveva perso due delle tre precedenti (1N), tra cui la sfida d’andata di questa Serie A contro il Sassuolo (il 6 gennaio).

l Sassuolo è la squadra attualmente in Serie A con la striscia aperta più lunga di trasferte consecutive con almeno un goal subito nel massimo campionato: 22; l’ultimo clean sheet esterno dei neroverdi nella competizione risale al 25 febbraio 2023, contro il Lecce.

