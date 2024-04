Atalanta-Fiorentina 4-1, cronaca, tabellino e voti: Lookman e Pasalic allo scadere, 'Dea' in finale

L'Atalanta raggiunge la Juventus in finale di Coppa Italia: Fiorentina abbattuta con un pesante 4-1.

Missione compiuta per l'Atalanta, che cancella il k.o. dell'andata nel ritorno della semifinale di Coppa Italia: pesante 4-1 inferto alla Fiorentina e ultimo atto in tasca. Ad attendere Koopmeiners e compagni, il 15 maggio, ci sarà la Juventus.

Il possesso palla è una prerogativa degli uomini di Italiano, fin troppo fumosi: a differenza di un'Atalanta che invece cerca di capitalizzare al massimo ogni minima opportunità con un calcio rapido e in verticale.

È cosi che si sviluppa l'azione dell'1-0 a firma di Koopmeiners, un po' fortunato nel rimpallo che sfavorisce Mandragora e consente all'olandese di sbloccare il punteggio. La 'Dea' trova anche il raddoppio con una sassata dal limite di Scamacca, cancellata da un precedente pestone di Koopmeiners ai danni di Beltran a inizio azione.

La mole di occasioni sorride ai padroni di casa, pericolosi sempre con l'olandese, De Ketelaere e Ruggeri, tutti a flirtare col raddoppio. E la Fiorentina? Dopo uno spunto di Belotti nelle prime battute, la proposta viola si impoverisce e c'è spazio soltanto per le proteste: nel mirino dei toscani un contatto tra Carnesecchi e Nico Gonzalez nell'area nerazzurra, ritenuto una normale dinamica di gioco da La Penna e dal VAR.

La ripresa si apre con una pessima notizia per la Fiorentina: cartellino rosso diretto all'indirizzo di Milenkovic, reo di aver interrotto una chiara occasione da rete con uno sgambetto a Scamacca nei pressi del limite dell'area.

L'uomo in meno non scoraggia però i viola, a segno con chi non ti aspetti: Martinez Quarta (subentrato a Belotti) rimette le cose a posto col pezzo forte della casa, il colpo di testa. La gioia ospite dura però appena sette minuti: quanto basta a Scamacca per far venire giù il 'Gewiss Stadium' con un'altra gemma, stavolta regolare.

De Ketelaere ha la chance di chiudere i conti ma la spreca, al contrario di Lookman e Pasalic che allo scadere regalano l'ultimo atto di Coppa Italia alla 'Dea'. A Roma, però, non ci sarà Scamacca, ammonito in stato di diffida.