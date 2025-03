Fiorentina-Panathinaikos dove vederla: Sky, NOW, o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Fiorentina vs Panathinaikos

La Fiorentina sfida il Panathinaikos negli ottavi di Conference League: tutto sulla sfida, dalle formazioni a dove vederla in diretta tv e streaming.

Una partita da dentro o fuori, nella quale non sarà ammesso il minimo margine di errore. La Fiorentina si appresta ad affrontare il Panathinaikos in una sfida che ha già assunto i contorni del bivio.

In palio c’è infatti il pass per i quarti di finale di Conference League, una competizione nella quale i viola si sono spinti fino all’ultimo atto nelle due precedenti edizioni.

Una gara da non sbagliare per una squadra che nelle ultime settimane sembra essere piombata in una crisi di risultati e gioco (cinque sconfitte nelle ultime sei uscite) e che contro gli ellenici sarà chiamata ad una piccola impresa.

Nel match di andata è stato infatti il Panathinaikos ad imporsi per 3-2, grazie alle reti di Swiderski, Maksimovic e Tre (di Beltran e Fagioli quelle gigliate) e a regalarsi dunque la possibilità di contare su un doppio risultato nella sfida di ritorno.

La Fiorentina sarà dunque chiamata a vincere (con due goal di scarto o ai rigori) per prolungare il suo cammino europeo.

In questa pagina tutte le informazioni su Fiorentina-Panathinaikos: dalle formazioni a dove vederla in diretta tv e streaming.