Fiorentina-Milan dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Il Milan sfida la Fiorentina: rossoneri a caccia di punti per il secondo posto, la squadra di Italiano vuole l’Europa nel ricordo di Barone.

Sarà un sabato di Pasqua di grande intensità per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri giocheranno al Franchi contro la Fiorentina nella giornata numero 30 del campionato di Serie A.

Rossoneri tornati al secondo posto nelle ultime settimane: il match in Toscana sarà un ostacolo complesso per l’ex Pioli, che però spera di portar via tre punti importanti in chiave medaglia d’argento.

Vincenzo Italiano e la sua Fiorentina, invece, hanno bisogno di far risultato pieno per la serrata corsa ai posti che valgono un piazzamento europeo per la stagione 2024/25.

Anche dal punto di vista ambientale, poi, sarà un match delicato: il primo dopo la scomparsa di Joe Barone.

Di seguito tutte le info sul match: orario, probabili formazioni e dove vederlo in tv e streaming.