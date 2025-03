Fiorentina-Juventus, Thiago Motta confermato: niente esonero, l'annuncio di Giuntoli

Nonostante il 3-0 contro la Fiorentina e il precedente 4-0 contro l'Atalanta, la Juventus non vuole cambiare: "Manteniamo la nostra posizione".

Due sconfitte consecutive, sette goal subiti, nessuna rete segnata. La Juventus crolla, dall'utopia del -6 Scudetto alla consapevolezza di un'annata a dir poco negativa. Superata in classifica dal Bologna, attuale quarta in classifica, la squadra bianconera è caduta per 3-0 sul campo della Fiorentina dopo aver rimediato un 4-0 interno contro l'Atalanta. Sommando tutto quanto sta accadendo ed è capitato in queso periodo (eliminazioni da Coppa Italia e Champions League), è indubbio che Thiago Motta sia attualmente in bilico.

La seconda sconfitta di fila arriva proprio prima della sosta, con la Juventus che prenderà una decisione in merito al futuro di Motta in queste ore.

Una decisione che secondo le parole di Cristiano Giuntoli, ds della Juventus, sarebbe già stata presa: Thiago Motta sarà ancora il tecnico bianconero nonostante le sconfitte, le delusioni, i saluti a Coppa Italia e Champions League.

Da canto suo, l'allenatore bianconero si è presentato davanti ai microfoni consapevole della sua situazione, desideroso di parlare della partita ma anche di ciò che potrebbe succedere dopo una sconfitta che per molti pone fine al suo progetto da tecnico di Madama.