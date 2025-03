Fiorentina-Juventus, il comune di Firenze chiede il rinvio: gli ultimi aggiornamenti

La partita tra Juventus e Fiorentina si gioca o no? Chiesto il rinvio per l'allerta meteo, situazione delicata a Firenze.

Fiorentina-Juventus si gioca oppure no? Il maltempo in Toscana ha portato ad un'allerta rossa che potrebbe portare al rinvio della partita di Serie A, come chiesto dal vicepresidente del Consiglio Comunale, Alessandro Draghi, alla sindaca di Firenze Sara Funaro. In programma, in teoria, domenica 16 marzo alle ore 18:00, la partita è attualmente in dubbio.

"Per l'emergenza maltempo, la sindaca Funaro valuti di chiedere il rinvio del match Fiorentina-Juventus. Invito la sindaca a valutare insieme agli organi preposti, la richiesta di rinvio della partita in programma domenica prossima" evidenzia Draghi, esponente di Fratelli d'Italia all'interno del Comune di Firenze in vista della partita del 16 marzo.

Il maltempo in Toscana ha causato grossi danni soprattutto a Sesto Fiorentino, comune in provincia di Firenze in cui il torrente Rimaggio è esondato provocando grossi disagi tra i residenti: l'acqua ha sommerso intere zone e strade. L'allerta rossa coinvolge attualmente le province di Prato, Pistoia, Firenze, Pisa e Lucca.