Allerta rossa per maltempo in Toscana: Fiorentina-Juventus a rischio rinvio?

Fiorentina vs Juventus

In Toscana vige l'allerta rossa a causa delle pesanti alluvioni che hanno colpito alcuni comuni del fiorentino: Fiorentina-Juve è a rischio rinvio?

Fiorentina e Juventus si affrontano allo Stadio 'Franchi' in occasione della giornata numero 29 del campionato di Serie A.

I bianconeri, reduci dal tremendo ko con l'Atalanta, sono chiamati a difendere il quarto posto in classifica dall'assalto della viola che, attualmente distante sette punti, vuole accorciare il gap dopo aver superato brillantemente il turno in Conference League eliminando il Panathinaikos.

Tuttavia, c'è da monitorare la situazione riguardante il meteo che non promette nulla di buono in vista del weekend: in Toscana, infatti, vige lo stato di allearta rossa a causa delle avverse condizioni atmosferiche che stanno creando parecchi danni e disagi.

In attesa di capire come evolverà il fenomeno nel corso delle prossime ore, Fiorentina-Juventus, in programma domenica alle 18, è da considerare a rischio rinvio?