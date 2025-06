Fiorentina in stand-by: Pioli il favorito per l’eventuale successione di Spalletti in Nazionale

Quella di Luciano Spalletti è una posizione non più così salda: anche una vittoria contro la Moldavia potrebbe non bastare per la conferma.

E’ bastata la pesante sconfitta patita sul campo della Norvegia per gettare nuovamente la Nazionale azzurra nello sconforto. Una battuta d’arresto, quella patita ad Oslo che, non solo complica terribilmente il discorso qualificazione ai prossimi Mondiali, ma che ha lasciato una lunga scia di preoccupazioni. A destarle è stata soprattutto una prestazione orribile che ha ricordato a molti quella contro la Svizzera che portò all’eliminazione da Euro 2024. L'articolo prosegue qui sotto Sul banco degli imputati è finito soprattutto Luciano Spalletti, la cui posizione adesso non è più così salda. Al commissario tecnico azzurro potrebbe anche non bastare una vittoria contro la Moldavia nella prossima uscita e non è un caso che negli ultimi giorni siano già iniziati a circolare nomi di allenatori che potrebbero prendere il suo posto.