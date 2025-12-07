Pubblicità
Leonardo Gualano

Fiorentina in caduta libera: i numeri horror fanno pensare ad una salvezza quasi impossibile

La Fiorentina non solo è ultima in campionato, ma sta inanellando una serie di record negativi: un dato in particolare esclude la salvezza.

Quello che sta vivendo la Fiorentina non è solo un momento molto delicato, ma è il peggior inizio di stagione della sua intera storia.

La compagine gigliata è in caduta libera in campionato e le ultime due sconfitte, quelle subite sui campi di Atalanta e Sassuolo, non hanno di certo certo regalato a Paolo Vanoli i segnali sperati.

Il suo arrivo in sostituzione dell’esonerato Pioli, non ha sortito alcun effetto e la cosa ovviamente continua a tradursi in un ultimo posto in classifica che rende, di settimana in settimana, sempre più in salita la strada che conduce ad una salvezza che oggi sembra essere lontanissima.

A spiegare i numeri della crisi della Fiorentina, ci sono numeri a dir poco terrificanti.

  • -25 RISPETTO AD UN ANNO FA

    Nella stagione 2024-2025, la prima e l’unica con Raffaele Palladino, la Fiorentina non era partita benissimo in campionato, ma tra inizio ottobre ed inizio dicembre, era riuscita ad infilare un’incredibile striscia di otto vittorie consecutive.

    Un filotto che l’aveva spinta fino alle zone altissime di classifica e che oggi sembra solo un ricordo lontanissimo.

    Rispetto a dodici mesi fa infatti, la compagine gigliata ha messo in cascina qualcosa come 25 punti in meno. Ovviamente si tratta del peggior dato del campionato, ma c’è di più: mai nella storia una squadra aveva fatto così male rispetto all’annata precedente dopo quattordici turni di Serie A.

    ANCORA NESSUNA VITTORIA NEL TORNEO

    La Fiorentina, dopo quattordici turni di campionato, non è ancora riuscita a vincere una sola partita.

    I sei punti totalizzati sono frutto di altrettanti pareggi ed otto sconfitte e c’è un dato che spiega quanto complicato si sia fatto il discorso salvezza: nessuna squadra è mai riuscita ad ottenere la permanenza in Serie A senza aver ottenuto almeno un successo nelle prime quattordici partite. 

    A livello professionistico, in questa stagione, nessuno ha fatto peggio dei gigliati che pure si erano presentati ai blocchi di partenza della stagione con grandi ambizioni, così come spiegato in estate anche da Stefano Pioli.

    I VANTAGGI DILAPIDATI

    La partita con il Sassuolo ha messo in evidenza nuovamente quella che è una delle caratteristiche di questa Fiorentina: non riesce a far fronte alla difficoltà.

    Al Mapei Stadium si è portata in vantaggio dopo appena 9’ grazie ad un rigore trasformato da Mandragora, ma poi è letteralmente sparita dal campo pochi minuti più tardi quando Volpato ha pareggiato.

    Nel corso di questa prima terrificante parte di campionato, la Fiorentina è passata in vantaggio contro il Cagliari, la Roma, il Milan, il Como, il Genoa e appunto il Sassuolo e mai è riuscita a portare a casa il bottino pieno.

    Questo vuol dire che i gigliati hanno dilapidato qualcosa come 16 punti partendo da una situazione favorevole: nessuno ha fatto peggio nel torneo.

  • LA PEGGIOR DIFESA DEL CAMPIONATO

    La Fiorentina ha subito ben 24 goal in quattordici turni di campionato, cosa che la porta ad avere la peggior difesa del torneo.

    Ben nove sono stati i goal subiti dagli sviluppi di calcio piazzato, ovvero già due in più di quelli incassati nel corso di tutta la scorsa stagione.

    Un dato che spiega le difficoltà di una squadra che evidentemente difetta anche in grinta e concentrazione e che è accompagnato ad un altro: ha il terzo peggior attacco del torneo.

    In termini dunque di media goal, la Fiorentina viaggia ad uno scoraggiante -13 e questo nonostante sia stata spesso salvata dagli interventi di De Gea (che però nel 3-1 contro il Sassuolo è stato il peggiore in campo).

