Fiorentina in caduta libera: i numeri horror fanno pensare ad una salvezza quasi impossibile

Quello che sta vivendo la Fiorentina non è solo un momento molto delicato, ma è il peggior inizio di stagione della sua intera storia.

La compagine gigliata è in caduta libera in campionato e le ultime due sconfitte, quelle subite sui campi di Atalanta e Sassuolo, non hanno di certo certo regalato a Paolo Vanoli i segnali sperati.

Il suo arrivo in sostituzione dell’esonerato Pioli, non ha sortito alcun effetto e la cosa ovviamente continua a tradursi in un ultimo posto in classifica che rende, di settimana in settimana, sempre più in salita la strada che conduce ad una salvezza che oggi sembra essere lontanissima.

A spiegare i numeri della crisi della Fiorentina, ci sono numeri a dir poco terrificanti.