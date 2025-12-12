Pubblicità
Pubblicità
Arne Slot Mohamed Salah Liverpool 2025-26Getty/GOAL
Leonardo Gualano

Fine del castigo per Salah: incontro con Slot, torna tra i convocati per Liverpool-Brighton

Nessuna frattura definitiva tra il Liverpool e Mo Salah: il fuoriclasse egiziano sarà a disposizione per la sfida col Brighton.

Pubblicità

Mohamed Salah sarà tra i giocatori del Liverpool che prenderanno parte alla sfida con il Brighton valida per la sedicesima giornata di Premier League.

Come riportato infatti in Inghilterra da ‘Sky Sports’, il nome del fuoriclasse egiziano è stata inserito nella lista dei convocati stilata da Arne Slot.

Caso dunque rientrato per i Reds che tornano a contare sul loro giocatore più rappresentativo dopo le polemiche dei giorni scorsi che avevano portato alla sua esclusione dalla partita di Champions League con l’Inter.

  • L’INCONTRO CHIARIFICATORE

    Secondo quanto riportato dai media inglesi, nella giornata di venerdì c’è stato un incontro chiarificatore tra Arne Slot e Mohamed Salah.

    Un incontro tra le parti che è evidentemente servito per calmare gli animi e per porre fine ad una situazione che aveva fatto pensare ad una frattura al limite dell’insanabile.

    Salah sarà dunque a disposizione per la gara di sabato con il Brighton, anche se ovviamente non è ancora dato sapere se verrà schierato titolare o meno.

    • Pubblicità
  • سلوتGetty Images Sport

    "NON VOGLIO CHE VADA VIA"

    Presentando la partita, il tecnico del Liverpool aveva anticipato che si sarebbe incontrato con Salah per provare a chiarire la situazione.

    “Parlerò con Mo e dall’esito dell’incontro vedremo come andranno le cose domani. Ho bisogno di parlare con con lui, non c’è altro che possa dire. Abbiamo parlato molto la scorsa settimana dopo la partita contro il Sunderland e ci sono state molte conversazioni tra i suoi rappresentati e i nostri. Oggi ci parleremo di nuovo. Se voglio che Salah resti? Non ho motivo di non volerlo, il Liverpool ha vinto molte partite con lui”.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Mohamed Salah Liverpool 2025Getty Images

    COSA AVEVA DETTO SALAH

    Salah, dopo la partita di Premier League pareggiata dal Liverpool sul campo del Leeds, aveva attaccato duramente sia il club che il tecnico Slot.

    “Per la prima volta in carriera sono andato in panchina per la terza volta, sono molto deluso. Ho fato così tanto per questo club nel corso degli anni e soprattutto la scorsa stagione. Vado in panchina e non so perché, sembra che il club mi abbia scaricato. Mi sento così, come se qualcuno volesse darmi tutta la colpa. In estate ho ricevuto molte promesse che non sono state mantenute. In passato ho detto più volte di avere un buon rapporto con l’allenatore ed ora questo rapporto non c’è più. Mi sembra che qualcuno non mi voglia più qui. Con il Brighton sarò ad Anfield per salutare i tifosi prima di andare in Coppa d’Africa, non so cosa succederà poi”.

    • ENJOYED THIS STORY?

    Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting

  • L’ULTIMA COL LIVERPOOL PRIMA DELLA COPPA D’AFRICA

    Quella con il Brighton sarà per Mohamed Salah l’ultima partita con il Liverpool prima dell’inizio della Coppa d’Africa.

    Prenderà infatti parte al torneo con il suo Egitto, per poi dare appuntamento ai Reds al 2026.

    Questo sempre se nel frattempo non accadrà qualcosa in ottica mercato che possa portare ad un suo clamoroso addio già a gennaio. 

  • Pubblicità
    Pubblicità
Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Brighton & Hove Albion crest
Brighton & Hove Albion
BHA
0