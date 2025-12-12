Fine del castigo per Salah: incontro con Slot, torna tra i convocati per Liverpool-Brighton

Mohamed Salah sarà tra i giocatori del Liverpool che prenderanno parte alla sfida con il Brighton valida per la sedicesima giornata di Premier League.
Come riportato infatti in Inghilterra da ‘Sky Sports’, il nome del fuoriclasse egiziano è stata inserito nella lista dei convocati stilata da Arne Slot.
Caso dunque rientrato per i Reds che tornano a contare sul loro giocatore più rappresentativo dopo le polemiche dei giorni scorsi che avevano portato alla sua esclusione dalla partita di Champions League con l’Inter.