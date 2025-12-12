Fine del castigo per Salah: incontro con Slot, torna tra i convocati per Liverpool-Brighton

Salah, dopo la partita di Premier League pareggiata dal Liverpool sul campo del Leeds, aveva attaccato duramente sia il club che il tecnico Slot.

“Per la prima volta in carriera sono andato in panchina per la terza volta, sono molto deluso. Ho fato così tanto per questo club nel corso degli anni e soprattutto la scorsa stagione. Vado in panchina e non so perché, sembra che il club mi abbia scaricato. Mi sento così, come se qualcuno volesse darmi tutta la colpa. In estate ho ricevuto molte promesse che non sono state mantenute. In passato ho detto più volte di avere un buon rapporto con l’allenatore ed ora questo rapporto non c’è più. Mi sembra che qualcuno non mi voglia più qui. Con il Brighton sarò ad Anfield per salutare i tifosi prima di andare in Coppa d’Africa, non so cosa succederà poi”.