Felipe Anderson alla Juve: contatti sempre più caldi

Il brasiliano ha il contratto in scadenza con la Lazio il prossimo 30 giugno: contatti previsti con la Juventus la prossima settimana.

Un salto temporale lungo sei mesi. Si è conclusa ieri sera la finestra invernale di calciomercato ma i club lavorano già in vista della prossima estate.

Alla mezzanotte di giovedì primo febbraio, infatti, è scattato ufficialmente il via libera per i calciatori in scadenza il prossimo 30 giugno: ora possono firmare con un nuovo club e rettificare gli accordi.

Tra le situazioni più nebulose in chiave futura c’è quella di Felipe Anderson, il cui contratto con la Lazio scade proprio la prossima estate.

Il club biancoceleste ha presentato nelle scorse settimane una proposta di rinnovo pluriennale con al calciatore brasiliano, che al momento non ha ancora dato una risposta definitiva.

Nel frattempo, però, proseguono i contatti con la Juventus, che vorrebbe approfittarne e ingaggiare a parametro zero l’ex West Ham e Porto.

La prossima settimana sono previsti nuovi contatti tra il club bianconero e l’entourage del calciatore brasiliano, con Madama che spinge per assicurarsi il classe 1993 a partire dal prossimo primo luglio.