Federico Pastorello, agente di Acerbi: "Il diverbio con Juan Jesus? Non gli ha mai detto n***o"

Il procuratore del difensore dell'Inter parla dopo quanto accaduto a San Siro: "Credo a Francesco, non si è trattato di un'offesa razzista".

Francesco Acerbi è entrato nell'occhio del ciclone dopo quanto accaduto domenica sera in Inter-Napoli: un presunto insulto razzista nei confronti di Juan Jesus che il brasiliano avrebbe denunciato all'arbitro La Penna, prima di minimizzare l'episodio nel post partita.

A prendere le difese di Acerbi, a rischio maxi squalifica se l'offesa di stampo razzista verrà confermata, è il suo procuratore Federico Pastorello, intervenuto nel primo pomeriggio sulle frequenze di Radio Sportiva.

"Acerbi non mai rivolto un'offesa razzista a Juan Jesus. Non gli ha mai detto negro": questo, in sostanza, il pensiero di Pastorello dopo aver parlato con il proprio assistito.