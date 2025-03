L’ex attaccante del Real Madrid non giocava per la sua Nazionale da 12 anni e non segnava da 1046 giorni.

Una cosa del genere forse avrebbe fatto fatica anche solo ad immaginarla fino a pochi giorni fa. Mariano Diaz non solo è tornato a vestire la maglia della sua Nazionale, ma ha anche trovato la via del goal in amichevole contro Porto Rico. Fin qui nulla di strano, se non fosse che è senza squadra da quasi un anno e che non rappresentava la Repubblica Dominicana ma molto più tempo. L'articolo prosegue qui sotto