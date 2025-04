Favola Arminia Bielefeld in Coppa di Germania: dalla terza divisione alla finale eliminando il Leverkusen in rimonta

Arminia Bielefeld vs Bayer Leverkusen

L’Arminia Bielefeld scrive una pagina di storia raggiungendo la finale di Coppa di Germania: eliminato il Bayer Leverkusen in semifinale.

Tra tutte le competizioni che si stanno giocando in questa stagione in Europa, quella che sta regalando la più bella favola in assoluto è con ogni probabilità la Coppa di Germania.

A scriverla è stata ed è l’Arminia Bielefeld compagine con un passato in Bundesliga, ma che ormai da due anni milita in 3. Liga, ovvero la terza divisione del calcio tedesco.

Ebbene i ‘Blu’ hanno scritto una delle pagine più belle della loro ultracentenaria storia qualificandosi per la finale del torneo e lo hanno fatto tra l’altro riuscendo nell’impresa di eliminare in semifinale i campioni di Germania del Bayer Leverkusen.