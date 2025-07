Tra profili in uscita e a forte rischio addio, la Juventus si prepara a rifare le corsie esterne: il punto su Alberto Costa, Weah, Nico Gonzalez e Kostic.

In attesa che venga definito ufficialmente il ruolo di direttore tecnico (François Modesto sta per dire 'sì'), in casa Juventus il mercato è pronto a entrare nel vivo.

Sia in entrata che soprattutto in uscita, con la presenza di almeno quattro giocatori in forte odore (chi più, chi meno) d'addio: Alberto Costa, Weah, Nico Gonzalez e Kostic.

Cessioni che, se portate a termine, aprirebbero una bella voragine su entrambe le corsie laterali a disposizione di Tudor.