La Juventus ha deciso di puntare su Francois Modesto come direttore tecnico: passato in Italia anche da giocatore.

Non solo il mercato che riguarda i giocatori, per la Juventus sul tavolo c'è anche quello dirigenziale visto che a Damien Comolli si aggiungeranno altre due figure nella struttura dirigenziale.

Come aveva spiegato infatti il nuovo direttore generale bianconero, la dirigenza sarà rinforzata con un direttore sportivo e un direttore tecnico. Comolli però aveva anche fatto capire che il loro arrivo non sarebbe stato per forza immediato ma dopo un'attenta analisi.

Le valutazioni del dirigente hanno portato al nome di François Modesto, pronto a dire sì alla Signora.

Ma chi è Modesto? Ecco la carriera del dirigente francese, che già ha lavorato in Italia e che ruolo ricoprirà alla Juventus.