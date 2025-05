Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, la Fiorentina non sarebbe convinta del riscatto di Fagioli: possibile il ritorno in bianconero.

Solo fino a poche settimane fa il futuro di Nicolò Fagioli sembrava praticamente scritto, le cose però ultimamente sono cambiate.

Approdato lo scorso 3 febbraio alla Fiorentina per diventare uno dei nuovi pilastri del centrocampo gigliato, potrebbe in realtà già essere arrivato ad un passo dal capolinea della sua avventura in viola.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’ infatti, ad attenderlo potrebbe esserci un clamoroso ritorno alla Juventus.