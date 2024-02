Il centrocampista della Juventus parla della sua battaglia contro la ludopatia: “Non ne sono già uscito, ma sto facendo di tutto”.

Per rivederlo protagonista in campo servirà ancora un po’ di tempo, Nicolò Fagioli intanto si sta impegnando in un qualcosa di estremamente importante: il cammino che dovrà condurlo lontano dall’incubo della ludopatia.

Il centrocampista della Juventus, nella giornata di venerdì, ha preso parte a Condove ad un incontro, il secondo dei dei previsti dalla misura alternativa alla squalifica che gli è stata imposta nell’ambito del caso scommesse, del quale ha parlato del suo percorso e del suo rapporto con il gioco d’azzardo.

Un evento chiamato ‘Lo sport non è azzardo’, al quale ha preso parte anche il dottor Paolo Jarre, esperto di problematiche legate all’azzardo patologico, e che è stato seguito da tanti ragazzi delle società sportive di calcio, basket e pallavolo della zona.