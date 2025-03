Fabregas polemico dopo Milan-Como: "Il goal annullato a Da Cunha? Per me non è fuorigioco"

C. Fabregas

AC Milan vs Como

Fabregas gonfia il petto nonostante il k.o. del Como a San Siro: "Chiamatemi perdente, ma vedere giocare così dei ragazzini è un godimento".

Altra prestazione più che sufficiente per il Como, senza però la gioia di almeno un punto in tasca: sconfitta più che onorevole a San Siro, contro un Milan per larghi tratti messo sotto dalla qualità dei ragazzi 'terribili' di Cesc Fabregas.

Ai microfoni di 'DAZN', nel post-partita, il tecnico spagnolo non ha nascosto l'orgoglio per la prova da applausi della sua squadra, frenata dalla sfortuna al cospetto di un avversario molto più quotato.

Nel mirino di Fabregas anche il frame utilizzato dal VAR per annullare lo 0-2 di Da Cunha, cancellato per un'inezia poco prima dell'1-1 targato Pulisic.