Everton-Liverpool dove vederla: Sky, NOW o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni

Spazio al derby di Liverpool tra i 'Reds' di Klopp e l'Everton: tutto su formazioni e diretta tv e streaming.

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione.

La Premier League continua a riservare grandi emozioni, soprattutto ai piani alti dove la lotta per il titolo è serratissima: a parteciparvi troviamo anche il Liverpool di Klopp.

Nel recupero del 29° turno, i 'Reds' saranno di scena in trasferta sul campo dei rivali cittadini dell'Everton, al contempo invischiati nella lotta per non retrocedere, condizionata dagli otto punti di penalizzazione comminati ai 'Toffees'.

L'articolo prosegue qui sotto

Nell'ultimo turno il Liverpool ha xxx

L'Everton xxx

Di seguito tutte le info su Everton-Liverpool: dagli aggiornamenti sulle formazioni alle indicazioni su come assistere alla sfida in diretta tv e streaming.