Europei Under 17, Italia-Slovacchia dove vederla: Rai o UEFA.tv? Canale tv, diretta streaming, formazioni

L’Italia affronta la Slovacchia nella fase a gironi degli Europei U17: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Continua il cammino dell’Italia Under 17 nei Campionati Europei di categoria.

Gli Azzurrini guidati dal commissario tecnico Massimiliano Favo, dopo aver esordito nel torneo contro la Polonia, tornano in campo per affrontare la Slovacchia nella seconda giornata della fase a gironi.

Impegno importanti per l’Italia che è stata inserita in un Gruppo C che prevede anche Slovacchia e Polonia appunto e Svezia e la cui classifica attualmente recita: Italia a 3 punti, Svezia e Slovacchia a 1 e Polonia a zero.

Così come stabilito dal regolamento, accederanno alla fase ad eliminazione diretta del torneo (quarti di finale, semifinale e finale) le prime due classificate di ogni raggruppamento.

In questa pagina tutto su Italia-Slovacchia Under 17: dalle formazioni della gara, a dove vederla in tv e streaming.