Per Gattuso si tratta della prima sconfitta da commissario tecnico, la prima dopo cinque vittorie consecutive.

Cinque successi che sono serviti per tenere viva la speranza di strappare una qualificazione diretta ai Mondiali e, soprattutto, per iniziare nel migliore dei modi un ciclo che prevedeva, prima di tutto, il dover risollevare una Nazionale parsa fino a quel momento fin troppo spenta e logora.

In molti vedevano in quella Norvegia, che di fatto era costata la panchina a Luciano Spalletti, il primo vero esame per la nuova Italia.

Vincere contro Estonia, Israele e Moldavia, a volte anche dominando, aveva riportato antiche sensazioni, ma dietro ogni successo si era sempre celato quel velo di dubbio legato alla qualità dell’avversario.

La Norvegia ha riportato un po’ tutti sulla terra e lo ha fatto grazie a giocatori di levatura straordinaria.

L’Italia non ha dunque superato l’esame e ha dimostrato di non essere ancora tornata a certi livelli; la notizia positiva è che, da qui a marzo, ci sarà modo per trovare altre soluzioni e anche che uno come Haaland ai playoff non ci sarà.