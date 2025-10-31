Era uno dei migliori talenti inglesi: l’ex Liverpool Jordon Ibe riparte dall’ottava divisione

Si chiama Jordan Ibe, ha 29 anni e per diverso tempo è stato considerato uno dei migliori talenti del calcio inglese.

La sua è stata una carriera molto particolare che lo ha portato dall’essere protagonista in Premier League con le maglie di Liverpool e Bournemouth e a rappresentate l’Inghilterra con le selezioni U18, U19, U20 e U21, prima di una rapidissima discesa.

Ebbene Ibe, alla soglia delle trenta primavere, ha deciso di regalarsi una nuova avventura nel mondo del calcio e per farlo è sceso addirittura in ottava divisione.