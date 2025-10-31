Pubblicità
Pubblicità
Jordon Ibe of LiverpoolClive Brunskill/Getty Images
Leonardo Gualano

Era uno dei migliori talenti inglesi: l’ex Liverpool Jordon Ibe riparte dall’ottava divisione

Considerato in passato uno dei migliori talenti della Premier League, Ibe a 29 anni riparte dall’ottava divisione: “Lo sopporteremo nella sua riscoperta della gioia del calcio”.

Pubblicità

Si chiama Jordan Ibe, ha 29 anni e per diverso tempo è stato considerato uno dei migliori talenti del calcio inglese.

La sua è stata una carriera molto particolare che lo ha portato dall’essere protagonista in Premier League con le maglie di Liverpool e Bournemouth e a rappresentate l’Inghilterra con le selezioni U18, U19, U20 e U21, prima di una rapidissima discesa.

Ebbene Ibe, alla soglia delle trenta primavere, ha deciso di regalarsi una nuova avventura nel mondo del calcio e per farlo è sceso addirittura in ottava divisione.

  • Jordon Ibe Europa League Rubin Kazan v LiverpoolGetty

    I TRASCORSI AL LIVERPOOL

    Cresciuto nel settore giovanile del del Wycombe Wanderers, Ibe si è trasferito al Liverpool nel 2012 quando aveva solo 15 anni.

    All’epoca il club dei Reds decise di investire quasi 700 mila euro per assicurarsi il cartellino di colui che era considerato uno dei più grandi talenti del calcio inglese.

    Dopo aver debuttato giovanissimo in prima squadra, Ibre è poi passato in prestito prima al Birmingham e poi al Derby County, per far successivamente ritorno al Liverpool con il quale, nella seconda parte della stagione 2015-2016 è riuscito anche a ritagliarsi un posto da titolare.

    • Pubblicità

  • AL BOURNEMOUTH PER 17 MILIONI DI EURO

    Grazie alle sue prestazioni con i Reds agli ordini prima di Brendan Rodgers e poi di Jurgen Klopp, Ibe si è guadagnato l’interesse di diversi club di Premier League.

    A vincere la corsa al suo cartellino è stato il Bournemouth che nel 2016 lo ha acquistato per ben 17 milioni di euro.

    Partito come titolare inamovibile ha poi iniziato ad offrire prestazioni sempre meno costanti, fino ad essere svincolato nel 2020. Da allora ha iniziato un lungo girovagare che lo ha portato prima all’Adanaspor in Turchia, dove non ha mai giocato, poi nelle serie inferiori inglesi iniziando una lunga parabola discendente.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • Jordon Ibe of BournemouthStu Forster/Getty Images

    IN OTTAVA DIVISIONE

    A 29 anni, Jordon Ibe ha deciso di ripartire dall’ottava divisione inglese e dunque dal calcio non professionistico.

    La scorsa estate era stato vicino al trasferimento in Svezia, ma l’approdo all’Umea, una compagine di seconda divisione, è saltato a causa di problemi con il permesso di lavoro.

    Ibe ha dunque deciso di legarsi al Sittingbourne, squadra con la quale dovrebbe esordire sabato contro il Croydon.

  • “PER RITROVARE LA GIOIA”

    Ibe negli anni scorsi ha svelato di aver sofferto di depressione, cosa questa che ha fortemente condizionato la sua carriera.

    Adesso una nuova avventura, con una squadra che è pronta ad offrirgli tutta la tranquillità necessaria per rilanciarsi.

    “Siamo orgogliosi di annunciare che al Sittingbourne FC è stato affidato il compito di supportare Jordon Ibe nel suo percorso di riscoperta della gioia del calcio. Dopo colloqui tra Jordon, il suo agente e il club, si è convenuto che Sittingbourne offre l'ambiente ideale, grazie ai nostri recenti successi e alla solida cultura di squadra, per aiutarlo ad emergere di nuovo. Jordon è stato influenzato dalle numerose cose positive che ha sentito sul club e crede che questo sia il posto perfetto per ricostruire lo slancio e mostrare il suo talento. Siamo lieti di contribuire ad aiutarlo a tornare nel suo posto nel mondo del calcio”.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Premier League
Liverpool crest
Liverpool
LIV
Sunderland crest
Sunderland
SUN