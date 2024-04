Entrato e poi sostituito, Gasperini boccia Bakker: “Così non puoi giocare”

Dopo la gara Gasperini ha svelato che dietro la sua scelta c’erano motivazioni tecniche: “Era in difficoltà, non saltava nemmeno”.

Serviva una vittoria all’Atalanta per tenere la scia della Roma in campionato e per approfittare del pareggio dal ottenuto Bologna sul campo del Frosinone, contro il Cagliari è invece arrivata la più dolorosa delle sconfitte.

Alla compagine orobica non è bastato infatti il goal in apertura siglato da Scamacca per portare a casa tre punti che sarebbero stati pesantissimi, poiché a siglare le reti che poi hanno deciso il match sono stati Augello e Viola (all’88’).

Tra i protagonisti in negati della gara Mitchel Bakker. L’esterno olandese è infatti entrato in campo ad inizio ripresa, per poi essere sostituito prima del triplice fischio finale.