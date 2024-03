Empoli-Bologna 0-1, cronaca, tabellino e voti: decide Fabbian in pieno recupero

Il Bologna torna a vincere in campionato e lo fa imponendosi in pieno recupero sul campo dell’Empoli: a decidere è un goal di Fabbian.

La posta in palio era di quelle pesanti e a farla sua, nel modo più doloro possibile per l’Empoli, è stato il Bologna. Si è chiusa con una vittoria ottenuta in extremis dai rossoblù la sfida che ha aperto ufficialmente il 29° turno di Serie A e che metteva in palio punti importanti tanto per la zona altissima di classifica, quanto per quella bassa.

Una gara, quella che si è giocata al Castellani, che come era prevedibile ha visto la squadra di Thiago Motta tenere di più il pallone e dettare i ritmi di gioco, ma il suo predominio territoriale ha portato i frutti sperati solo in pieno recupero.

A sbarrare la strada nel primo tempo è stato Caprile che ha letteralmente abbassato la saracinesca, consentendo all’Empoli di restare in corsa e di entrare pian piano nella partita.

Nella ripresa poi, quando i ritmi si sono abbassati, i padroni di casa sono anche riusciti ad alzare il loro baricentro, ma nel finale è stato il Bologna a trovare la forza di provarci con decisione fino al triplice finale.

Così, quando la gara sembrava ormai destinata a chiudersi sullo 0-0, è stato Fabbian, approfittando dell’unica sbavatura di un Caprile fin lì perfetto, a trovare il colpo dell’incredibile ko.

Il Bologna torna dunque a vincere e rafforza il suo quarto posto in classifica, l’Empoli invece incappa in una terza sconfitta consecutiva che rende ancora più complicata la sua situazione.