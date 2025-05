Emozioni e lacrime al Bernabeu: l’omaggio da brividi per Ancelotti e Modric

Il Santiago Bernabeu ha riservato un caloroso saluto a Carlo Ancelotti e Luka Modric: i due visibilmente commossi.

Doveva essere una partita diversa dalle altre e lo è stata: il Santiago Bernabeu, in occasione dell’ultima sfida di campionato, quella con la Real Sociedad, ha avuto modo di rendere omaggio a due delle più grandi leggende del Real Madrid: Carlo Ancelotti e Luka Modric.

Una giornata dalle emozioni forti per due straordinari protagonisti della storia recente dei Blancos, che hanno ricevuto il più caloroso dei saluti fin dal loro ingresso in campo.

Come è noto, Ancelotti (l'allenatore più vincente della storia del Real) è ormai prossimo a partire per il Brasile, dove inizierà la sua nuova avventura da commissario tecnico della Seleçao, mentre Modric (il giocatore più vincente della storia del Real) saluterà definitivamente il Real dopo tredici stagioni al termine del Mondiale per Club.