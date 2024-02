Emiliano Bigica tecnico ad interim del Sassuolo: quando Vlahovic gli fece vincere una Coppa Italia Primavera

Il nuovo allenatore ad interim del Sassuolo lavorò con Vlahovic ai tempi della Fiorentina Primavera: in bacheca una Coppa Italia decisa dal serbo.

La sconfitta casalinga contro l'Empoli, solo l'ultimo di una serie di risultati negativi, è costata la panchina del Sassuolo ad Alessio Dionisi, ufficialmente esonerato dalla dirigenza neroverde.

"L’US Sassuolo Calcio - si legge nella nota ufficiale di ieri - comunica di aver sollevato il Sig. Alessio Dionisi dall’incarico di Responsabile Tecnico della Prima Squadra.

La Società ringrazia il tecnico e il suo staff per l’impegno profuso e la serietà dimostrata alla guida dei neroverdi e augura a lui e ai suoi collaboratori le migliori fortune per il futuro.

La guida della prima squadra viene affidata momentaneamente al tecnico della Primavera Emiliano Bigica".

Panchina affidata momentaneamente a Emiliano Bigica, promosso dalla squadra Primavera dei neroverdi: primi assaggi di Serie A (per quanto riguarda la carriera da tecnico) per il classe 1973, che in passato ebbe modo di lavorare con un giovanissimo Dusan Vlahovic.