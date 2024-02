Il club neroverde cambia la guida tecnica per non rischiare di retrocedere: tra i nomi c'è anche quello di Bigica.

La sconfitta contro l'Empoli certifica, in maniera inequivocabile, la crisi del Sassuolo in Serie A: e adesso il club neroverde rischia tantissimo in ottica salvezza.

Per questo motivo è stato deciso che si andrà incontro all'esonero di Alessio Dionisi: una scelta necessaria per dare una scossa all'ambiente e alla squadra.

Tra i nomi dei possibili sostituti c'è anche quello di Emiliano Bigia: ma chi è uno dei favoriti per la panchina del Sassuolo?