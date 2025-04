Emergenza portieri al Real Madrid: Courtois e Lunin ai box, Fran Gonzalez verso l’esordio assoluto

Il portiere diciannovenne potrebbe esordire contro il Valencia: non è escluso che possa toccare a lui anche in Champions League.

In campionato insegue la capolista Barcellona che è distante tre lunghezze, mentre in Champions League si appresta ad affrontare l’Arsenal in una doppia sfida che mette in palio il pass per le semifinali.

La stagione del Real Madrid è arrivata nel suo momento clou e, proprio in un periodo così delicato, Carlo Ancelotti rischia di dover fare i conti con l’emergenza portieri.

Sia Courtois che Lunin non sono infatti al meglio e dunque, nelle prossime importantissime sfide, potrebbe toccare ad un estremo difensore che non ha avuto ancora modo di esordire in prima squadra: Fran Gonzalez.