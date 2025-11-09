Elmas il factotum di Conte: è sempre più importante, si sta riprendendo il Napoli

Quella che ha per protagonisti Eljif Elmas e il Napoli è una storia che il destino, o forse meglio il calciomercato, ha voluto dividere in due atti.

Il primo, quello straordinario, andato in scena tra l’estate del 2019 e il gennaio del 2024, scandito anche dalla conquista di uno storico Scudetto; e il secondo, iniziato da poco, che sta riservando una trama forse inaspettata.

Sì, perché Elmas, che lo scorso 1° settembre è tornato dal Lipsia con la formula del prestito con diritto di riscatto, si sta ritagliando uno spazio sempre più importante agli ordini di Antonio Conte.

Così importante da portarlo a vestire i panni di straordinario jolly, capace di garantire tanto in ogni zona del campo dalla mediana in su.