Leonardo Gualano

Elmas il factotum di Conte: è sempre più importante, si sta riprendendo il Napoli

Elmas si sta rivelando un elemento sempre più importante per Antonio Conte: contro il Bologna avrà un’altra chance da titolare.

Quella che ha per protagonisti Eljif Elmas e il Napoli è una storia che il destino, o forse meglio il calciomercato, ha voluto dividere in due atti.

Il primo, quello straordinario, andato in scena tra l’estate del 2019 e il gennaio del 2024, scandito anche dalla conquista di uno storico Scudetto; e il secondo, iniziato da poco, che sta riservando una trama forse inaspettata.

Sì, perché Elmas, che lo scorso 1° settembre è tornato dal Lipsia con la formula del prestito con diritto di riscatto, si sta ritagliando uno spazio sempre più importante agli ordini di Antonio Conte.

Così importante da portarlo a vestire i panni di straordinario jolly, capace di garantire tanto in ogni zona del campo dalla mediana in su.

    DUTTILITÀ AL SERVIZIO DELLA SQUADRA

    Quando, nelle battute finali della sessione estiva di calciomercato, il Napoli ha deciso di riportare all’ombra del Vesuvio Elmas, in pochi hanno forse dato la giusta importanza a un’operazione che si sta rivelando importantissima.

    Il club partenopeo ha voluto riabbracciare non solo un giocatore che conosceva già alla perfezione l’ambiente, ma anche un elemento in grado di garantire tanto in diverse zone del campo.

    Elmas rappresenta, fondamentalmente, la tipologia di giocatore moderno capace di agire in più ruoli, e Antonio Conte sta sfruttando al massimo la sua duttilità.

    Sin qui lo ha infatti schierato da attaccante esterno, da trequartista, da mezz’ala e anche da regista.

    Proprio in quest’ultima veste ha sorpreso particolarmente: chiamato a sostituire un elemento fondamentale per il Napoli come Lobotka, si è espresso ad ottimi livelli dimostrando, una volta in più, di saper offrire tantissimo anche in posizioni per lui inconsuete.

  • GIÀ DIECI PRESENZE IN STAGIONE

    Chi immaginava un Elmas in versione riserva “di lusso” si è sbagliato. È vero che Antonio Conte spesso lo ha fatto partire dalla panchina, ma nelle ultime uscite lo spazio a sua disposizione si è fatto via via sempre maggiore.

    Sin qui sono state sette le presenze in campionato, due delle quali da titolare, accompagnate da tre in Champions League, l’ultima delle quali contro l’Eintracht, giocata per tutti i 90’ da attaccante sinistro.

    Con l’assenza di De Bruyne, Elmas sta assumendo un ruolo sempre più rilevante, e la sensazione è che potrà diventare un elemento molto importante per l’undici futuro di Conte.

    NEL PIENO DELLA MATURITÀ

    Quando, nel 2019, il Napoli lo ha prelevato dal Fenerbahçe per una cifra superiore ai 15 milioni di euro più bonus, di Elmas si sapeva sostanzialmente poco.

    All’epoca il centrocampista macedone aveva solo vent’anni, e di lui si parlava più che altro come di un talento da aspettare. In realtà, grazie proprio alla sua duttilità, Elmas nel corso degli anni è poi divenuto un elemento fondamentale per i vari allenatori che si sono succeduti sulla panchina azzurra.

    Un giocatore buono per ogni circostanza, capace di garantire tanti goal e spesso da gettare nella mischia quando c’era da cambiare le sorti di una partita.

    Oggi Elmas è un giocatore ovviamente più maturo, che si è imposto ad alti livelli, ha smaltito la delusione di un’esperienza — quella in Germania, al Lipsia — non propriamente positiva, e nella seconda parte della scorsa stagione con il Torino ha ricordato a tutti di essere un giocatore molto forte e dal goal facile.

    Proprio la maturità acquisita gli consente oggi di essere un elemento ancor più affidabile: uno di quelli sui quali Conte può fare affidamento a occhi chiusi.

  • TITOLARE ANCHE CONTRO IL BOLOGNA

    Elmas ha in Antonio Conte un grande estimatore. Il tecnico del Napoli, in tempi recenti, ha spesso incensato il jolly macedone, mettendone in risalto l’importanza per la squadra.

    Un’importanza che verrà ribadita anche in occasione di una partita tanto importante quanto delicata come quella con il Bologna.

    Ad attendere Elmas, al cospetto di un avversario temibilissimo e che propone un calcio giocato su ritmi alti, ci sarà una nuova maglia da titolare, ancora da esterno alto a sinistra.

    A lui il compito di completare il tridente offensivo con Højlund e Politano, ma, se la partita dovesse richiederlo, potrebbe spostarsi anche in altre porzioni di campo.

