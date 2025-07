E’ fatta per Barrenechea al Benfica, sorride anche la Juventus: quanto guadagna il club bianconero

Enzo Barrenechea è prossimo all’approdo al Benfica: operazione chiusa con l’Aston Villa, la Juve vantava una percentuale sulla rivendita.

Enzo Barrenechea, per il secondo anno consecutivo, sta vivendo una sessione di calciomercato estiva da protagonista.

Cresciuto nella Juventus, con la quale ha esordito in Serie A dopo essersi messo in mostra con la Next Gen, e protagonista di un buon campionato in prestito al Frosinone, nel luglio del 2024 si è trasferito a titolo definitivo all’Aston Villa, salvo poi fare subito dopo le valigie.

Ad attenderlo una nuova esperienza in prestito, questa volta al Valencia, dove ha fatto vedere cose così positive da spingere il Benfica ad investire forte su di lui.