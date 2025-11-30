Dybala per alimentare il sogno Scudetto della Roma: titolare contro quel Napoli al quale è stato accostato in passato

Il rientro più importante, per la partita più importante: Paulo Dybala sarà tra i protagonisti più attesi di Roma-Napoli, il big match proposto dalla tredicesima giornata di Serie A.
Una sfida, quella che si giocherà all’Olimpico, che vedrà di fronte due squadre che stazionano stabilmente nelle zone di altissima classifica da inizio stagione e che non possono non essere inserite nel novero delle grandi favorite nella corsa che conduce direttamente al titolo.
I giallorossi si sono presentati ai blocchi di partenza del turno da primi in solitaria e contro i partenopei andranno alla ricerca di quei punti che possano consentire loro di superare nuovamente il Milan e riprendersi la vetta.
Molto passerà ovviamente dai piedi e dalle intuizioni di Paulo Dybala: il campione argentino è ormai tornato totalmente a disposizione di Gian Piero Gasperini e tornerà a vestire una maglia da titolare in campionato.