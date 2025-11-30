Dybala per alimentare il sogno Scudetto della Roma: titolare contro quel Napoli al quale è stato accostato in passato

Anche in assenza di Dybala, Gasperini ha confermato di voler continuare a spingere su una soluzione che prevede un attacco certamente meno fisico e muscolare, ma più rapido e tecnico.

Contro la Cremonese, il tecnico giallorosso ha schierato Baldanzi ‘falso nove’ con Pellegrini e Soulé a supporto, ed è da qui che ripartirà contro il Napoli, cambiando però l’interprete principale.

A guidare l’attacco dei capitolini sarà Dybala e la cosa per lui non rappresenta di certo una novità. Nel corso di questo campionato è stato schierato soprattutto da punta, e questo perché Gasperini ha già spiegato a più riprese che vede nell’argentino un attaccante e non un centrocampista.

Un giocatore al quale non manca nulla, ovviamente, per far male alle difese avversarie, anche se fin qui i suoi numeri parlano di una sola rete siglata nel torneo: quella decisiva sul campo del Sassuolo.