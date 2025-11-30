Pubblicità
Pubblicità
Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando acquisti tramite i link forniti, potremmo guadagnare una commissione.
Dybala Roma Viktoria Plzen Europa LeagueGetty Images
Leonardo Gualano

Dybala per alimentare il sogno Scudetto della Roma: titolare contro quel Napoli al quale è stato accostato in passato

Paulo Dybala, salvo sorprese, tornerà a vestire una maglia da titolare in campionato in occasione della super sfida dell’Olimpico contro il Napoli.

Pubblicità

Il rientro più importante, per la partita più importante: Paulo Dybala sarà tra i protagonisti più attesi di Roma-Napoli, il big match proposto dalla tredicesima giornata di Serie A.

Una sfida, quella che si giocherà all’Olimpico, che vedrà di fronte due squadre che stazionano stabilmente nelle zone di altissima classifica da inizio stagione e che non possono non essere inserite nel novero delle grandi favorite nella corsa che conduce direttamente al titolo.

I giallorossi si sono presentati ai blocchi di partenza del turno da primi in solitaria e contro i partenopei andranno alla ricerca di quei punti che possano consentire loro di superare nuovamente il Milan e riprendersi la vetta.

Molto passerà ovviamente dai piedi e dalle intuizioni di Paulo Dybala: il campione argentino è ormai tornato totalmente a disposizione di Gian Piero Gasperini e tornerà a vestire una maglia da titolare in campionato.

  • Paulo Dybala RomaGetty Images

    UN RIENTRO MOLTO IMPORTANTE

    Dybala ha saltato le ultime due partite di campionato contro Udinese e Cremonese a causa di un infortunio al bicipite femorale.

    La Roma ha ampiamente dimostrato di sapersela cavare anche senza il suo giocatore più rappresentativo in campo, e la cosa è certificata anche dai sei punti totalizzati nelle ultime due uscite, ma poter contare o meno su la Joya fa tutta la differenza del mondo.

    Gasperini infatti, nello scontro diretto contro il Napoli, potrà contare non solo su un giocatore di categoria superiore, ma anche su un elemento che gli garantisce più soluzioni dal punto di vista tattico.

    • Pubblicità

  • ANCORA DA ‘FALSO NOVE’

    Anche in assenza di Dybala, Gasperini ha confermato di voler continuare a spingere su una soluzione che prevede un attacco certamente meno fisico e muscolare, ma più rapido e tecnico.

    Contro la Cremonese, il tecnico giallorosso ha schierato Baldanzi ‘falso nove’ con Pellegrini e Soulé a supporto, ed è da qui che ripartirà contro il Napoli, cambiando però l’interprete principale.

    A guidare l’attacco dei capitolini sarà Dybala e la cosa per lui non rappresenta di certo una novità. Nel corso di questo campionato è stato schierato soprattutto da punta, e questo perché Gasperini ha già spiegato a più riprese che vede nell’argentino un attaccante e non un centrocampista.

    Un giocatore al quale non manca nulla, ovviamente, per far male alle difese avversarie, anche se fin qui i suoi numeri parlano di una sola rete siglata nel torneo: quella decisiva sul campo del Sassuolo.

  • Pubblicità
    Pubblicità
  • US Sassuolo Calcio v AS Roma - Serie AGetty Images Sport

    QUANDO FU NEL MIRINO DEL NAPOLI

    Paulo Dybala ritroverà da avversario una squadra alla quale il suo nome è stato spesso accostato in passato.

    Il Napoli ha da sempre un feeling speciale con gli argentini e non potrebbe essere altrimenti, visto che ha potuto contare sul più grande di tutti, Maradona ovviamente, e per qualità tecniche e magia del suo calcio, in molti hanno visto nella Joya un giocatore al quale l’azzurro della maglia dei partenopei sarebbe stato benissimo e che avrebbe potuto far sognare una città intera come pochi.

    Secondo quanto riportato dal ‘Corriere dello Sport’, il Napoli nel 2022 è arrivato davvero ad un passo dall’assicurarsi la sua preziosa firma.

    All’epoca Dybala era alla ricerca di una squadra dalla quale ripartire dopo la fine della sua avventura alla Juventus e la compagine partenopea rappresentava una delle opzioni più concrete in assoluto.

    A spuntarla fu però la Roma di José Mourinho, un tecnico che è legato alla Joya da un rapporto personale che si spinge ben oltre l’ambito lavorativo.

  • UNA VITTORIA CHE INSEGUE DAL 2021

    Dybala ha affrontato il Napoli in ben ventuno occasioni nel corso della sua carriera, 18 delle quali in Serie A.

    Un bilancio in totale equilibrio, così come dimostrato dalle otto vittorie accompagnate da cinque pareggi ed otto sconfitte.

    All’Olimpico, il campione argentino andrà alla ricerca di quel successo che contro i partenopei insegue ormai dal lontano 2021. Allora vestiva ancora la maglia della Juventus e, agli ordini di Andrea Pirlo, segnò una rete decisiva nel 2-1 finale dello Stadium.

    Dopo di allora, in tre occasioni ha dovuto saltare la sfida con i partenopei, scendendo in campo per soli 12’ complessivi nelle due sfide giocate nello scorso campionato.

    Ora la possibilità di tornare a fare la differenza e soprattutto di regalare alla sua Roma tre punti che alimenterebbero il sogno Scudetto.

  • Pubblicità
    Pubblicità
Coppa Italia
Napoli crest
Napoli
NAP
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Serie A
Cagliari crest
Cagliari
CGL
Roma crest
Roma
ROM