Duttilità, tanto ritmo e non solo: perché il Milan ha scelto proprio Jashari per il suo centrocampo

Il Milan sembra sempre più vicino a chiudere l’operazione che porterà in rossonero Ardon Jashari: un innesto importante per una mediana tutta nuova.

Un lungo inseguimento che sembra destinato a concludersi con una stretta di mano. Questione di tempo e di pazienza, ma il Milan ha individuato da tempo in Ardon Jashari uno dei rinforzi da regalare a Massimiliano Allegri.

L’ha pescato in Belgio e al Club Bruges, una società che si è specializzata nel coltivare giovani talenti e lanciarli ad alti livelli, una cosa che le riesce così bene che, non solo riesce a sfornarne a ripetizione, ma è anche diventata una bottega molto cara con la quale spesso non è facile dover fare i conti.

Anche il Milan ha e sta trovando delle difficoltà nel fare andare ogni tassello del puzzle al suo posto, ma la volontà di arrivare al gioiello svizzero è così grande da aver portato il club rossonero a spingersi fino a quota 30 milioni di euro.

Una cifra altissima per un ragazzo che deve ancora confrontarsi con un campionato di primo livello, ma giustificata dalle sue enormi qualità e dal fatto che sul giocatore abbiano messo gli occhi anche altre big d’Europa.

Ma perché il Milan ha scelto proprio Ardon Jashari?