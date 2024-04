Dumfries tra rinnovo o cessione: un club di Premier League sulle sue tracce

Sirene inglesi per Denzel Dumfries: l’Inter valuta il cartellino più di 30 milioni, il suo contratto scadrà nel 2025.

Denzel Dumfries potrebbe ritagliarsi un ruolo da protagonista nel corso della prossima sessione di calciomercato.

L’esterno olandese è legato all’Inter da un contratto che scadrà nel giugno del 2025 e di certo gli estimatori non mancano.

Secondo quanto riportato da Calciomercato.com, tra i club che lo hanno messo nel mirino c’è anche l’Aston Villa. Quella dei Villans è una compagine che sta vivendo un’annata molto importante e la cosa è certificata dal fatto che non solo è considerata la grande favorita per la vittoria finale della Conference League, ma che in Premier è in piena lotta per un pass che vale l’accesso alla prossima Champions League.