Dumfries tra operazione alla caviglia e addio, l'Inter studia un acquisto a gennaio: da Palestra a Norton-Cuffy, gli obiettivi per la fascia destra

L’Inter si trova davanti a un bivio che rischia di incidere in modo profondo sulla stagione della squadra di Cristian Chivu.
Denzel Dumfries, fermo da oltre un mese, è sempre più vicino all’intervento chirurgico per risolvere il problema alla caviglia sinistra che lo tormenta dal 9 novembre, giorno della sfida con la Lazio.
L’ipotesi dell’operazione è diventata la più concreta e la decisione definitiva è attesa a breve, con conseguenze dirette anche sulle strategie di mercato di gennaio del club nerazzurro.
E nel frattempo si fanno sempre più concrete le voci su un possibile addio di Dumfries all’Inter, una separazione che potrebbe arrivare la prossima estate.