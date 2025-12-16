Dumfries tra operazione alla caviglia e addio, l'Inter studia un acquisto a gennaio: da Palestra a Norton-Cuffy, gli obiettivi per la fascia destra

L’infortunio di Dumfries nasce da un contrasto con Zaccagni durante Inter-Lazio del 9 novembre, quando l’esterno olandese ha riportato quella che inizialmente sembrava una semplice distorsione.

Nonostante il dolore, il giocatore ha concluso la partita e ha risposto alla convocazione della nazionale olandese, salvo poi limitarsi a pochi allenamenti blandi prima di rientrare in Italia senza scendere in campo.

Secondo quanto filtra dall’ambiente nerazzurro, con il passare dei giorni il dolore è aumentato, rendendo impossibile un rientro graduale e spegnendo anche la speranza di essere disponibile per il derby.

Da quel momento Dumfries ha alternato riposo, palestra e fisioterapia, ma ogni tentativo di caricare peso sulla caviglia ha riacceso il problema.

Secondo i consulti specialistici a cui si è affidata l’Inter, compresi quelli effettuati in Olanda con un ortopedico di fiducia del giocatore, all’interno dell’articolazione c’è un danno serio che potrebbe essere risolto definitivamente solo con l’intervento chirurgico.

In caso di operazione lo stop non sarebbe inferiore ai due mesi.