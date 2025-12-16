Pubblicità
Stefano Silvestri

Dumfries si è operato, il comunicato dell'Inter: i nuovi tempi di recupero, quando torna in campo

L'esterno olandese è stato sottoposto ad intervento per provare a risolvere una volta per tutte i problemi alla caviglia. La sua ultima presenza risale al 9 novembre contro la Lazio.

Dopo diversi giorni di attesa è arrivata l'ufficialità, Denzel Dumfries ha deciso di operarsi ed è stato già sottoposto all'intervento per provare finalmente a risolvere i problemi a una caviglia che lo stanno tormentando da un mese.

L'esterno olandese dell'Inter dovrà così rimanere ai box per diverse altre settimane, senza potersi mettere a disposizione di Chivu nelle varie competizioni.

Dumfries manca dai campi di gioco da Inter-Lazio dello scorso 9 novembre, essendosi infortunato alla caviglia qualche giorno più tardi durante la sosta, in ritiro con la propria Nazionale.

  • IL COMUNICATO DELL'INTER

    "Nel pomeriggio di oggi, martedì 16 dicembre, Denzel Dumfries è stato sottoposto a intervento chirurgico di stabilizzazione della caviglia sinistra presso la “Fortius Clinic” di Londra. Per l'esterno olandese seguirà un programma riabilitativo nelle prossime settimane".

    A breve il servizio completo

  • DUMFRIES OUT A LUNGO

    La decisione di operarsi avrà chiaramente un impatto sui tempi di recupero e su quando Chivu potrà riavere a disposizione l'esterno olandese. L'intervento infatti allunga il periodo di assenza per Dumfries.

    Se avesse optato per una terapia conservativa il giocatore sarebbe stato valutato periodicamente, senza però avere certezze su quando e come avrebbe superato il problema alla caviglia. 

  • I NUOVI TEMPI DI RECUPERO DI DUMFRIES

    L'Inter dovrà fare a meno di uno dei suoi titolari per diversi mesi. Il suo 2026 inizierà infatti molto dopo rispetto agli altri.  Dumfries dovrebbe rimanere fuori per tutto gennaio e febbraio.

    Il suo recupero è ipotizzato per il mese di marzo, anche se dipenderà poi da come procederà la riabilitazione. 

  • QUANTE PARTITE SALTERÁ DUMFRIES?

    Dumfries ha già dovuto saltare diverse partite, 7 per la precisione ma la lista si allungherà e non di poco. 

    L'olandese mancherà per le ultime due gare del girone di Champions oltre ovviamente alla Supercoppa in programma tra pochi giorni. In campionato non ci sarà per il big match contro il Napoli né per quello con la Juventus a metà febbraio. 

    In totale dovrebbe saltare almeno 14 partite da qui a inizio marzo. 

