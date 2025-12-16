Dumfries si è operato, il comunicato dell'Inter: i nuovi tempi di recupero, quando torna in campo

Dopo diversi giorni di attesa è arrivata l'ufficialità, Denzel Dumfries ha deciso di operarsi ed è stato già sottoposto all'intervento per provare finalmente a risolvere i problemi a una caviglia che lo stanno tormentando da un mese.

L'esterno olandese dell'Inter dovrà così rimanere ai box per diverse altre settimane, senza potersi mettere a disposizione di Chivu nelle varie competizioni.

Dumfries manca dai campi di gioco da Inter-Lazio dello scorso 9 novembre, essendosi infortunato alla caviglia qualche giorno più tardi durante la sosta, in ritiro con la propria Nazionale.